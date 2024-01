Protesta agricoltori, domani trattori sfileranno da Licata ad Agrigento 

Agricoltori e allevatori a bordo dei loro trattori, domattina, sfileranno in corteo lungo la statale 115, da Licata ad Agrigento, e faranno un sit-in alla rotonda Giunone, sotto l’omonimo tempio della Valle. La Questura ha già varato controlli e piano di viabilità per evitare disagi e caos: il corteo verrà fatto deviare dalla Mosella verso la statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, per non ingolfare il quartiere commerciale del Villaggio Mosè.

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, dopo aver incontrato una delegazioni dei manifestanti che la scorsa settimana ha fatto un sit-indavanti la prefettura, ha scritto al ministero delle imprese e del made in Italy. L’imposizione di controllo sui prodotti esteri, l’equità di prezzo tra i prodotti naturali e quelli sintetici, senza che vi sia un ribassamento del costo di cibi realizzati in laboratorio per renderli maggiormente appetibili sul mercato, l’abolizione dell’Irpef per i coltivatori diretti e l’abolizione delle accise sul carburante agricolo. Questi i temi sui quali il prefetto ha richiamato l’attenzione.