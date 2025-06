Punta Bianca, volontari presidiano il sito naturale contro incivili e piromani 

“E’ appena partito il controllo della Riserva di Punta Bianca. Tutto ciò grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’Associazione Mareamico e il Corpo Forestale Volontario E.S.A.F. I volontari delle due associazioni, condividendo le finalità di tutela ambientale dei luoghi, effettueranno controlli a terra, in mare ed anche dal cielo. Il pattugliamento servirà per prevenire reati ambientali, censire le discariche, prevenire gli incendi e scoraggiare il diportismo sotto costa. Tutte le relative segnalazioni verranno inoltrate immediatamente agli Organi preposti al controllo.” Così in una nota l’associazione ambientalista Mareamico.