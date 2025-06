Turista percorre via Atenea con l’auto in contromano, evitato incidente 

Al volante di un’auto a noleggio ha percorso un tratto di via Atenea, arteria centrale nel cuore di Agrigento, in contromano. Soltanto per la prontezza di un altro automobilista e grazie alla segnalazione di alcuni passanti si è evitato l’incidente.

Protagonista della vicenda è un turista che, con un veicolo a noleggio, ha imboccato controsenso via Atenea. La persona al volante, scendendo da via Bac Bac, invece di proseguire verso la sede del Comune ha girato verso via Atenea in contromano. Un altro automobilista, che stava risalendo, ha evitato l’impatto sterzando all’ultimo momento. Il turista si è dileguato prima dell’intervento delle forze dell’ordine.