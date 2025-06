Buca in via Esseneto, avvocato ferito dopo caduta in bici 

Un avvocato è rimasto ferito in seguito ad una caduta in bicicletta dopo aver preso una buca che si è aperta, in maniera piuttosto vistosa, in via Esseneto, nel centro di Agrigento. Lo “squarcio” sul selciato è stato notato da diversi passanti che hanno lanciato l’allarme dopo che il professionista ha riportato traumi sparsi e contusioni. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia e i Vigili del fuoco che hanno transennato l’area e messo in sicurezza la zona.