L’inchiesta sul clan di Villaseta, scarcerati due indagati per decorrenza termini 

Sono scaduti i termini della custodia cautelare e due indagati sono stati scarcerati. Lo ha disposto il gip del tribunale di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, nei confronti di Giorgio Orsolino, 35 anni, e Cristian Gastoni, 32 anni, di Agrigento, difesi dall’avvocato Salvatore Cusumano. Il giudice, pur scarcerandoli, ha comunque applicato ad entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora e firma. Orsolino si trovava in carcere mentre Gastoni ai domiciliari.

I due erano stati arrestati nella maxi operazione dei carabinieri contro i clan di Villaseta e Porto Empedocle e su un vasto giro di stupefacenti nell’agrigentino. Ad Orsolino vengono contestati i reati di minaccia e porto illegale di arma mentre a Gastoni il porto in luogo pubblico di una pistola. In entrambi i casi il Riesame aveva escluso l’aggravante mafiosa. Due le operazioni eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento guidato dal colonnello Nicola De Tullio e dal vice Vincenzo Bulla – scattate tra dicembre 2024 e gennaio 2025 – che hanno di fatto decapitato le famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle portando al fermo e all’arresto di oltre cinquanta persone.

In quasi tre anni di indagini, secondo quanto ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, è stata fatta luce sulla riorganizzazione di storiche cosche mafiose come quelle di Villaseta e Porto Empedocle. Per i magistrati antimafia, inoltre, sarebbe esistito un gruppo in grado di importare grossi carichi di droga anche attraverso canali sudamericani e del Belgio per poi rifornire in grosse quantità non soltanto la provincia di Agrigento ma anche quelle di Trapani, Caltanissetta e Palermo.