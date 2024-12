Qualità della vita, Agrigento al 96º posto nella classifica de “IlSole24Ore”

Bergamo è la provincia in cui si vive meglio in Italia, Reggio Calabria la peggiore. È quanto emerge dall’indagine de “IlSole24Ore”, giunta alla trentaquattresima edizione, che fotografa annualmente il benessere nei territori. Agrigento è alla 96ª posizione su 107 province. La Città dei templi, rispetto allo scorso anno, perde altre due posizioni. L’indice complessivo è 473.235. Agrigento registra la migliore performance (1ª in classifica) per gli amministratori comunali con meno di 40 anni. La peggiore (107ª) per indice di lettura ogni 100 abitanti. Qui la classifica completa.

Risultati lodevoli per indice del clima, al primo posto per il soleggiamento. Male, invece, per la qualità della vita: agli ultimi posti per bambini (96ª), giovani (82ª) e anziani (99ª). Un balzo in avanti è stato registrato dall’occupazione delle donne (+13,5%). Agrigento perde 17 posizioni nell’indice di giustizia e sicurezza a causa di valori preoccupanti di “mortalità stradale”, “durata media dei procedimenti civili” e “altri delitti mortali denunciati”. In aumento (+7,1%) il valore aggiunto pro capite mentre in discesa il canone medio di locazione (-13,5%) per appartamenti nuovi di 100 mq in zona semicentrale nel comune capoluogo. In provincia di Agrigento si registra poi un lieve aumento del tasso di natalità (+4,2%) mentre cala quello di vecchiaia (-2,7%).

La top 10 vede una predominanza delle province del Nord Est, con Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto tra le Regioni piu’ presenti:Monza e Brianza (4) tallona il podio, seguita dall’altra lombarda, Cremona (5). Segue Udine, vincitrice dell’edizione 2023 e che, nel complesso, ha registrato performance positive anche quest’anno.