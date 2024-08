Raccolta differenziata ad Agrigento, giovedì secco e venerdì solo il vetro 

Importanti novità per il conferimento dei rifiuti differenziati nel prossimo ponte legato al Ferragosto ad Agrigento. Dopodomani, giovedì 15 agosto, la raccolta del secco residuo, avverrà regolarmente mentre venerdì 16 agosto dovranno essere esposti unicamente i mastelli con il vetro e non anche quelli della plastica.

Questo perchè il giovedì gli impianti rimangono chiusi in quanto giorno festivo e gli automezzi delle ditte potranno scaricare l’indifferenziato il giorno successivo impedendo, di fatto, la raccolta e lo smaltimento in discarica della plastica la cui raccolta sarà effettuata nuovamente martedì, come da regolare calendario. Infine, il 15 agosto rimarrà chiusa, in quanto giorno festivo, l’isola ecologica mobile di Piazza Ugo La Malfa.