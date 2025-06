Referendum, alle 19 affluenza ad Agrigento del’8,31%

Affluenza ferma al 16% alle 19 per i cinque referendum sui quali sono chiamati ad esprimersi oltre 51 milioni di elettori. Un dato in linea con l’ultima tornata referendaria – quella del 2009 sulla legge elettorale – in cui si votò su due giorni come quest’anno e in cui tuttavia non fu raggiunto il quorum. Ai seggi si sono recati tutti i leader che sostengono i quesiti ed anche la premier Giorgia Meloni che però ha detto di non voler ritirare le schede per non far raggiungere il quorum. A votare è andato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo seggio di Palermo.

Il Viminale ha comunicato un’affluenza alle 12 tra il 7,41 e il 7,43%, lontana dalla soglia del 10% che storicamente assicura il raggiungimento del quorum. Un dato che, guardando i numeri del Ministero dell’Interno, è condizionato soprattutto dal Sud e dalle isole dove a votare sono andati davvero in pochi. In Sicilia alle 19 il dato è del 10,60%, ad Agrigento hanno votato l’8,31%.

Le urne resteranno aperte fino alle 23 e poi riapriranno domani mattina 9 giugno dalle 7 alle 15 e poi sarà effettuato le spoglio delle schede.