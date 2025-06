Due grossi incendi di vegetazione sono in corso nell’agrigentino: canadair in azione

Due grossi incendi di vegetazione sono in corso nell’agrigentino con canadair in azione che stanno cercando di domare le fiamme dall’alto gettando acqua.

Un grosso incendio si sta sviluppando nel territorio di Favata tra contrada Crocca, rotonda degli scrittori e contrada Pioppitella; le fiamme alte, alimentate dal vento di scirocco, stanno minacciando le abitazioni e il distributore di benzina. Sul posto sono presente la squadra AIB del Corpo Forestale. La Prefettura in questo momento ha allertato la Protezione Civile.

Un altro incendio è in corso tra Licata e Palma di Montechiaro a bruciare il Bosco Galluzzo. Stanno lavorando per spegnere il rogo le squadre dei Vigili del Fuoco; in azione anche un canadair che continua a sganciare acqua per domare le fiamme.