Rifiuti, dal centro storico al piazzale Caos proliferano le discariche abusive

Rifiuti accatastati negli angoli del centro storico di Agrigento ma anche vari sacchi da giorno giacciono nei pressi del Piazzale Caos dove è sede la casa museo di Luigi Pirandello. Le foto da giorni stanno facendo il giro dei social, e vari sono gli appelli che partono dal gruppo facebook Agrigento punto e a capo.

“Una discarica da tempo è presente in Scalinata Triassi già salita Cognata, maleodorante. E in vista di Agrigento Capitale 2025 ci chiediamo se è normale presentare tale cartoline ai turisti presenti in città, e assistiamo “festanti” al proliferare dei “pacchi dono” ai piedi dell’albero di Natale al piazzale Caos. Quanto all’erba che indisturbata cresce spontaneamente si attendono interventi da parte di chi al momento è impegnato altrove”, si legge in una nota del gruppo facebook.