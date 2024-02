Rifiuti nel centro storico, i residenti: “Da 39 giorni che non vengono raccolti”

Cumuli di rifiuti tra via Neve, San Girolamo e Triassi. La denuncia arriva da alcuni residenti che da trentanove giorni sono costretti a vivere in questa situazione.

“Forse siamo sulla buona strada, abbiamo visto passare i vigili urbani fotografare la spazzatura, speriamo che qualcosa si muova. Ricordiamo che non è una bella cartolina per i turisti, lo stradario indica che da lì si raggiungono luoghi di interesse storico culturale come il palazzo Lazzarini XVIII secolo, Palazzo Sala XVIII secolo, palazzo Torricelli XIX secolo, e ciò che resta del consolato britannico in via San Girolamo, “scrivono in un post i residenti.