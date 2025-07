Rigenerazione del quartiere Santa Croce, al via procedimento di esproprio 

«Con la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento, prende concretamente il via il percorso che porterà alla riqualificazione dell’isolato di Santa Croce, nel cuore del centro storico di Agrigento. Un passaggio fondamentale, che segna l’inizio delle operazioni propedeutiche alla realizzazione di un progetto ambizioso e necessario.” Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato.

“Il nostro obiettivo è ridare dignità e bellezza a un quartiere da troppo tempo segnato dal degrado e dall’abbandono. L’intervento, finanziato nell’ambito del Programma nazionale “Sicuro, verde e sociale”, prevede la realizzazione di 24 nuovi alloggi distribuiti in 5 comparti abitativi, moderni, accessibili e perfettamente integrati nel contesto urbano, senza barriere architettoniche e con spazi vivibili e sostenibili.

Non si tratta solo di un’operazione edilizia, ma di una vera azione di rigenerazione urbana e sociale. Santa Croce non è solo un quartiere: è un simbolo della nostra identità storica. Riqualificarlo significa ripartire dal cuore della città, stimolando interventi privati, attirando nuovi residenti e creando le condizioni per una rinascita più ampia del centro storico.

Questo progetto, insieme a quello di Terravecchia di Girgenti, rappresenta il motore di un processo di trasformazione profonda, in linea con la visione dell’Amministrazione Miccichè: un centro storico vivo, attrattivo e funzionale, che torni ad essere spazio di vita, cultura e comunità. Ringrazio gli uffici tecnici e i professionisti coinvolti per il lavoro svolto fin qui. Continueremo a garantire trasparenza, informazione e partecipazione lungo tutto l’iter, affinché ogni cittadino possa sentirsi parte attiva di questa grande sfida per Agrigento.”