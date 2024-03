Ripulita tomba “incenerita” alla Valle dei Templi: “Nessun danno archeologico”

“È stato effettuato ieri un intervento di pulitura della lastra di copertura della tomba tardoantica che era stata imbrattata da cenere e da piccole quantità di cera. Dopo il sopralluogo da parte del Direttore, Roberto Sciarratta, e delle archeologhe del Parco Valle dei Templi, è stato accertato il ripristino dell’area.” Lo comunica con una nota sui social il Parco Archeologico Valle dei Templi. Il “caso” era stato sollevato, sempre via social, da una guida turistica agrigentina che aveva postato la foto di una tomba all’interno del sito archeologico incenerita. L’episodio si era verificato a margine dell’accensione del tripode dell’amicizia in occasione del Mandorlo in Fiore.