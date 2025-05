Rissa nel quartiere di Fontanelle, ferito lievemente un venticinquenne 

Una rissa che ha visto coinvolte almeno quattro persone si è verificata nel quartiere di Fontanelle, popolosa frazione a nord di Agrigento. Il fatto è avvenuto di pomeriggio nei pressi di alcune attività commerciali.

Non è chiaro il motivo della zuffa ma, secondo quanto ricostruito, sarebbero volati schiaffi e pugni. Ad avere la peggio è stato un venticinquenne del posto, rimasto ferito – per fortuna lievemente – al volto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno in breve tempo identificato il giovane. Gli altri partecipanti, all’arrivo delle Volanti, si sono dileguati.