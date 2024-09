Rubano cellulare da un negozio del centro, due denunce ad Agrigento 

Avrebbero rubato uno smartphone di ultima generazione da un negozio in via Giovanni XXIII, nel centro di Agrigento. Due agrigentini di 32 e 36 anni sono stati denunciati per il reato di furto aggravato. Sono stati i carabinieri a individuare gli indagati dopo una breve attività investigativa. Ad uno dei due uomini è stata trovata addosso anche una modica quantità di stupefacente e per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Il telefono, una volta recuperato, è stato restituito al proprietario.