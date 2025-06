Tre minorenni sorpresi sul tetto dell’ex Jolly Hotel con dei coltelli, denunciati 

Tre minorenni sono stati sorpresi sul tetto dell’ex Jolly Hotel, struttura alberghiera da anni in disuso nel quartiere di Villaggio Mosè. I giovanissimi, non si sa per quale motivo, sono riusciti ad intrufolarsi nell’edificio e salire fin lassù.

In tasca avevano anche dei coltelli e, per questo motivo, per tutti è scattata la denuncia. Sono state le forze dell’ordine, a margine di alcuni controlli, a sorprenderli. Due settimane fa l’ex hotel è stato teatro di una vicenda ancora non del tutto chiara. Un ragazzino di quindici anni, infatti, è precipitato dal tetto della struttura.