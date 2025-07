San Calogero, sui social la delusione e l’ironia degli agrigentini per i fuochi d’artificio 

Era uno dei momenti più attesi della festa di San Calogero ma la “maschiata” ha deluso gran parte degli agrigentini. In molti hanno – naso all’insù – erano curiosi di vedere lo spettacolo pirotecnico che, come consuetudine, conclude i festeggiamenti. Questa volta però qualcosa è andato storto. Il cambio di location, certamente, non ha aiutato.

I botti sono stati esplosi dallo stadio Esseneto, e non più da villa Bonfiglio (o ancora prima da villa del Sole), rendendo meno visibile lo spettacolo soprattutto dal Viale della Vittoria dove in migliaia si erano posizionati a ridosso delle ringhiere. La fortuna, poi, non ha accompagnato la “maschiata” con i giochi pirotecnici che sono stati visti e sentiti in due round, forse per un problema tecnico. Gli agrigentini si sono così sbizzarriti sui social commentando con post ironici quello che doveva essere uno spettacolo.