San Leone, 19enne non si ferma al posto di blocco: nascondeva un coltello 

Un diciannovenne agrigentino è stato denunciato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento per l’ipotesi di reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il giovane non si è fermato all’alt imposto dalla polizia, impegnata in un posto di controllo nei pressi di piazzale Giglia, nel centro di San Leone.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare il 19enne a bordo di uno scooter. La perquisizione eseguita poco dopo ha permesso di rinvenire un coltello con una lama di 10 centimetri occultata all’interno di un borsello. Nei confronti del ragazzo, oltre la denuncia, è scattata anche una sanzione amministrativa e il fermo amministrativo del ciclomotore.