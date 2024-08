San Leone, bimba di 5 anni rischia di soffocare: salvata in extremis (foto)

Momenti di vero panico stasera a San Leone nello spiazzo occupato dai furgoni destinati alla ristorazione, i “paninari”, dopo che una bambina di 5 anni stava per soffocare perché mangiando un panino un boccone è andato di traverso e non riusciva più a respirare. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti carabinieri, Polizia e le ambulanze del 118 (tre giunte quasi contemporaneamente).

I sanitari in servizio sono riusciti con abili manovre a far espellere alla bambina il boccone andato di traverso salvandola da sicura morte. Concitate e drammatiche le fasi dell’espulsione del micidiale boccone e le manovre di rianimazione. Poi, tutto è andato per il meglio e la bambina si è ripresa e lasciata alle cure dei medici dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.