San Leone, guardia medica non attiva la vigilia di Natale: ecco come fare

La Direzione del Distretto Sanitario di Agrigento comunica che il 24 dicembre p.v., dalle ore 20.00 alle ore 8.00, il presidio di continuità assistenziale di San Leone (AG II posto) non sarà attivo. L’assistenza sanitaria verrà comunque garantita dal personale medico in servizio presso il presidio di continuità assistenziale di via Giovanni XXIII (AG primo posto – poliambulatorio).

L’HUB vaccinale del Palacongressi di Agrigento, in considerazione dell’esiguo numero di somministrazioni che si registra in occasione delle festività, resterà chiuso il 25 e 26 dicembre p.v.. A darne comunicazione è il responsabile del presidio, dott. Calogero Collura.