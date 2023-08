San Leone, schiaffi e un colpo di mazza da baseball alla fidanzata: indagini 

Prima la lite con toni accesi e poi una vera aggressione con schiaffi e anche un colpo di mazza da baseball in testa alla fidanzata. È successo nella notte tra sabato e domenica lungo viale dei Giardini, nel cuore di San Leone. Una trentenne agrigentina, dopo aver avuto una discussione con il ragazzo, è riuscita a liberarsi e chiedere aiuto ai passanti. Poco prima, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata anche colpita con una mazza da baseball.

Sul volto i segni degli schiaffi. Sono stati gli operatori del 118 ad intervenire e prestare le prime cure prima di trasportarla in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. La ragazza ha comunque deciso di non sporgere denuncia nei confronti del fidanzato. La polizia però starebbe comunque indagando sull’episodio di violenza.