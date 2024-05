San Leone, traffico in tilt e lunghe code per l’1 maggio 

È stata una giornata da bollino rosso – quella del primo maggio – per la viabilità a San Leone. Lunghe file, traffico in tilt e centinaia di automobilisti incolonnati lungo il viale delle Dune per diverse ore. Migliaia di persone, come di consueto, hanno preso d’assalto il litorale agrigentino decidendo di trascorrere una giornata tra i locali della movida o passeggiando sul lungomare.

Un’esperienza, quella per gli automobilisti, poco piacevole: lunghissime code, veicoli che sbucavano da qualsiasi traversa, nessuna regolamentazione del traffico. A questo si aggiunga anche la presenza dei semafori, non sempre rispettati, necessari in seguito ai lavori che sono in corso al viale delle Dune.