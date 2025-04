La direttrice dell’ufficio postale di Favara nominata “Maestra del Lavoro”

C’è anche una dipendente di Poste Italiane della provincia di Agrigento tra i prossimi insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il sedicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo 94 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario domani 1° maggio, la direttrice dell’ufficio postale di Favara Centro Anna Barba ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

Alla guida da 5 anni della sede di piazza Cavour e prima ancora dell’agenzia di Favara 1, la 62enne responsabile ha iniziato la carriera in Poste Italiane nel 1991 come operatrice ad Agrigento, prima tappa di un percorso lavorativo fatto di tante esperienze e in costante crescita. Anna Barba ha svolto negli anni vari incarichi, ricoprendo nel tempo tutte le figure professionali presenti nell’ambito degli uffici postali: prima da sportellista, poi consulente e ancora collaboratrice, fino alla direzione delle sedi. Presenza di riferimento e volto amico per la comunità di Favara dove lavora da circa 25 anni negli uffici del territorio, la responsabile è mamma di tre figli e anche nonna di due piccoli nipotini.

“Accolgo questo conferimento con grande gioia e soddisfazione – ha dichiarato –. In tanti anni ho dato il mio contributo lavorativo in un’azienda che ha saputo valorizzare il mio impegno, e questa onorificenza ne è un’ulteriore importante conferma”.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.