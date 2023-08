San Leone, turisti si tuffano nonostante mare agitato e rischiano di annegare (VIDEO)

Momenti di panico a San Leone. Una coppia di turisti ucraini ha rischiato di annegare dopo essersi tuffati in acqua nonostante il mare agitato. Il fatto è accaduto davanti lo stabilimento balneare La Rotta. L’uomo e la donna, dopo essere stati trascinati dalla forte corrente, hanno trovato un appiglio sugli scogli. Lì sono rimaste per quasi due ore, stremati e al freddo, in attesa dei soccorsi. Il giovane ucraino è risultato tra i due quello più in difficoltò anche a causa di una disabilità.

Lanciato l’allarme si è attivata la macchina dei soccorsi. I bagnini del chiosco hanno fatto un primo tentativo, andato a vuoto, a causa del forte vento. Provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera che, con una imbarcazione, è riuscita ad avvicinarsi agli scogli. Una vera e propria catena umana, con una ventina di bagnanti coraggiosi, ha poi consentito di salvare i due giovani ucraini, spaventati e infreddoliti.

Tra le persone che hanno partecipato all’operazione di salvataggio i bagnini de La Rotta – Attila Gyerko e Francesco Romeo – i dipendenti Berte e Omarou, i bagnini dell’Holiday Park e del chiosco Bellavista – Giovanni Ferlisi e Rodrigo – alcuni surfisti e l’associazione Atena Rent boat.