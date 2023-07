“Vinni l’acqua?” “Una lapazza è per sempre”, “I love sinicciola” sono le scritte che si trovano sulle magliette di beneficenza lanciate da Satira Agrigentina. Le magliette, 280 in totale quelle vendute, sono state acquistate anche dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, sempre pronti per aiutare i bisognosi.

“Sono tante le persone che hanno aderito all’iniziativa, il ricavato servirà per comprare oltre 8 mila bottiglie d’acqua che saranno destinate alla Mensa della Solidarietà. Ringrazio il colonnello Vittorio Stingo e tutto il Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento per essere sempre disponibili in queste iniziative”, ha dichiarato a margine della consegna Alfonso Cartannilica fondatore di Satira Agrigentina.

Dunque Satira Agrigentina chiama e i Carabinieri rispondono alla gara di solidarietà.

“Dopo l’operazione San Calogero a favore per i più bisognosi oggi siamo a fianco di Satira Agrigentina con questa bella iniziativa. L’acqua è un bene fondamentale per tutti e primario che non può mancare a nessuno, e Alfonso con questa iniziativa e con tutti quelli che hanno aderito ha permesso di comprare delle bottiglie in un momento dove con le temperature alte possa alleviare la sofferenza di tutti”, ha detto il colonnello Stingo.