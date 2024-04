Schianto alla rotonda Giunone, due feriti in un incidente stradale

Un brutto incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la strada statale 640, subito dopo la Rotonda Giunone in direzione Porto Empedocle. Il bilancio è di due feriti. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Clio e una Toyota Rav4.

L’impatto è stato violento. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze, la polizia e due squadre di Vigili del Fuoco. I pompieri hanno estratto il conducente della Renault che era rimasto bloccato nell’abitacolo.