Schianto tra utilitaria e autocisterna sulla Ss640, ragazza trasferita in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata lungo la strada statale 640, tra la rotonda degli Scrittori e il bivio per la Mosella. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda e un’autocisterna di una ditta. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’utilitaria, una ragazza che ha riportato traumi sparsi. Illeso l’autista del tir.

La donna è stata trasferita in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il mezzo pesante prima di finire la corsa contro il guardrail. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i poliziotti delle Volanti. Si registrano lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni.