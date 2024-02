Scontro auto-moto sul viadotto Imera, centauro in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo il viadotto Imera, lo scorrimento che collega il centro di Agrigento al quartiere di Fontanelle. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti una moto e un’auto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze e gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che si sono occupati della viabilità. I rilievi dell’incidente sono stati affidati agli agenti della polizia locale. Il traffico, per diversi minuti, è andato in tilt.