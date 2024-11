Scontro auto-scooter a Villaggio Mosè, minorenne lievemente ferito 

Incidente stradale nella tarda mattinata lungo viale Leonardo Sciascia, arteria principale del quartiere agrigentino di Villaggio Mosè. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Opel e uno scooter cinquanta. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un minorenne. Il giovane ha riportato, per fortuna, lievi ferite. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari di Gise 118.