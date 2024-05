Scontro frontale tra auto in viale Cannatello, 4 feriti 

È di quattro feriti, per fortuna non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo viale Cannatello, nei pressi del negozio Toys di Agrigento. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno trasferito i feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Secondo una prima ricostruzione, che dovrà trovare conferme dai rilievi della polizia locale, uno dei veicoli avrebbe invaso la corsia di marcia provocando lo scontro frontale con il secondo mezzo in prossimità di una curva. Tre dei feriti hanno riportati lievi traumi mentre per un quarto è stata necessaria l’applicazione di alcuni punti di sutura.