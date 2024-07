Scontro tra auto alla zona industriale di Agrigento, due feriti in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato alla zona industriale di Agrigento in contrada San Benedetto. A scontrasi frontalmente due auto; il bilancio è di due feriti che non versano in gravi condizioni, ma per precauzione sono stati trasferiti nel vicino pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Sul luogo lanciato l’allarme i Carabinieri che si stanno occupando dei rilievi del sinistro stradale.