Scontro tra due auto sulla 115, una si ribalta: un ferito

Brutto incidente lungo la strada Statale 115 che collega Palma di Montechiaro con Agrigento. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Una si è anche ribaltata.

Il bilancio è di un ferito. L’uomo è stato trasferito in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118. Sono i carabinieri ad occuparsi dei rilievi del sinistro stradale. Sul luogo anche la polizia che, invece, si sta occupando della viabilità.