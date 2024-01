“Senza patente e con auto sottoposta a fermo scappano all’alt della polizia”, denunciati

Guidava senza patente un’auto che in realtà non poteva circolare poiché sottoposta a fermo amministrativo ed è per questo motivo che, appena ha visto la paletta della polizia, ha accelerato cercando di sottrarsi al posto di blocco. Una fuga durata ben poco visto che gli agenti lo hanno bloccato poco dopo. A finire nei guai è un ventiquattrenne agrigentino. Il giovane è stato fermato lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè.

Una successiva perquisizione veicolare ha portato alla luce anche la presenza di un coltello e per questo motivo, oltre ad una sanzione e al sequestro del mezzo, è scattata anche la denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’automobile è di proprietà della ragazza che si trovava in sua compagnia, una ventiduenne. La giovane è stata a sua volta denunciata in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale poiché avrebbe inveito contro i poliziotti durante la fase del sequestro dell’auto.