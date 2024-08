“Serata non autorizzata e musica ad alto volume a San Leone”, multato il proprietario

Proseguono i controlli dei Carabinieri di Agrigento volte a garantire la sicurezza nelle località estive più frequentate, sia per chi decide di passarli nei molti locali del lungomare, sia per chi preferisce spenderli nella tranquillità delle proprie abitazioni. I Carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè, nel corso di controlli presso un ristorante di Viale delle Dune, hanno scoperto che era in corso una serata musicale per cui non era stata richiesta la prescritta autorizzazione.

Grazie al supporto di ARPA Sicilia, i militari hanno anche accertato che l’impianto acustico superava il livello di rumore previsto, arrecando disturbo ai residenti delle zone limitrofe. Il proprietario del locale dovrà ora affrontare una sanzione amministrativa per le violazioni in materia di pubblici spettacoli, rischiando anche chiusura dello stesso locale in caso di una nuova violazione. I controlli dei Carabinieri non si fermeranno, allo scopo di garantire che soprattutto i fine settimana siano un momento di divertimento e festeggiamenti svolti in sicurezza e nel rispetto del riposo e del relax dei residenti di San Leone e delle aree della movida.