Si intrufola di notte al centro commerciale e ruba due cellulari, caccia al ladro 

Riesce a intrufolarsi in piena notte all’interno del centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento e portare via dal negozio Euronics due costosi cellulari. È stato il sistema di allarme dell’attività commerciale ad allertare le forze dell’ordine che poco dopo sono arrivate sul posto. Ad agire un malvivente con volto travisato.

L’uomo, dopo aver forzato uno degli ingressi, è riuscire ad entrare nel negozio di elettrodomestici e portare via due smartphone dalla vetrina. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità del responsabile. Non è escluso che abbia agito con la complicità di un “palo”. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della struttura.