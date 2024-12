Si schianta contro quattro auto in via Callicratide e scappa, denunciata 30enne: era ubriaca 

I carabinieri di Agrigento sono riusciti a dare un nome e un cognome alla conducente dell’auto che nella notte tra venerdì e sabato si è schiantata contro altri quattro veicoli in sosta in via Callicratide per poi fuggire come se nulla fosse. Si tratta di una trentenne residente nella Città dei templi. La donna, risultata positiva all’alcol test, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

L’episodio si è verificato venerdì notte. La trentenne si trovava alla guida di una Volkswagen quando, in prossimità di una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi contro quattro auto parcheggiate. I danni sono stati ingenti. La donna, invece che fermarsi, ha proseguito la corsa allontanandosi dai luoghi. I carabinieri, grazie al supporto di telecamere e all’incrocio dei dati, sono riusciti a risalire all’identità della trentenne.