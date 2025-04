Viola sorveglianza, denunciato appartenente al clan Cappello

Un 71enne, ritenuto appartenente al clan Cappello, è stato denunciato a Catania dai carabinieri. I militari del Nucleo Radiomobile lo hanno notato in via Dusmet a bordo di un’auto in compagnia di altre tre persone con precedenti penali.

Il 71enne, residente a Librino e pregiudicato per omicidio, era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La misura di prevenzione personale impone specifici obblighi, tra cui il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, il rispetto di determinati orari di rientro, l’obbligo di presentarsi periodicamente presso gli uffici delle forze dell’ordine e il divieto di frequentare pregiudicati.

Il 71enne, che ha violato le prescrizioni che gli erano state imposte, è stato così denunciato.