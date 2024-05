Sicurezza stradale, gli agenti della Polizia locale incontrano i bambini dell’I.C “Agrigento Centro”

Questa settimana gli agenti del Nucleo di Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Agrigento sono stati ospiti dell’Istituto comprensivo “Agrigento Centro” per parlare di educazione stradale. Gli alunni della scuola dell’infanzia e quelli delle prime classi della primaria, dei plessi “Garibaldi” e “Lauricella”, attraverso un clima ludico, hanno assistito a delle vere e proprie lezioni interattive di educazione stradale. Gli agenti della Locale hanno illustrato ai giovani alunni, le regole basilari che vigono sulla strada, mostrando loro la segnaletica, spiegando l’uso di lampeggianti e sirene, come comportarsi davanti ad un semaforo o come attraversare sulle strisce pedonali per non incorrere in pericoli. Un vero e proprio momento di sensibilizzazione al rispetto del codice della strada. “Questo tipo di iniziative – ha detto l’Assessore alla Polizia Locale Carmelo Cantone – sono di fondamentale importanza. Insegnare le norme del codice della strada fin dalla prima infanzia è basilare per crescere ragazzi e cittadini responsabili”.