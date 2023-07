Social Card, Vullo: “potenziati gli uffici per dare chiarimenti ai cittadini”

“Gli uffici dei servizi sociali sono stati potenziati per dare chiarimenti ai beneficiari della Social Card Spesa misura di sostegno per gli aventi diritto, di 382 euro che può essere spesa entro e non oltre il 31 dicembre corrente anno.” Questa la comunicazione ai cittadini da parte dell’assessore al ramo Marco Vullo che continua: “i comuni hanno collaborato con l’Inps che ripeto è l’ente erogatore per gli aventi diritto della social card e ha fornito all’ente di previdenza tutti i dati anagrafici, residenziali e i nuclei familiari.Voglio ricordare inoltre che l’Isee non deve superare i 15 mila euro e che altre provvidenze vedi: Rdc, Naspi, Reddito di Inclusione, Cig, indennità di mobilità vanno in conflitto con la Social Card.Abbiamo come Comune, potenziato gli uffici dei servizi sociali e abbiamo creato uno sportello dedicato aperto ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 e alle 17.00 per qualsiasi chiarimento c’è personale specializzato a dare chiarimento al cittadino.Gli aventi diritto recandosi presso gli sportelli del Comune avranno rilasciato un codice della carta e poi recandosi alla posta potranno ritirare social card e pin.La social card è uno strumento che può dare linfa ai consumi e riguarda la fascia medio-bassa della popolazione, perché chi è in possesso di altre misure di sostegno al reddito e di welfare è sostenuto da altre iniziative in corso.L’Assessorato ai servizi sociali di Agrigento e i suoi uffici sono un front-office per qualsiasi chiarimento di una misura che ha voluto il Governo nazionale.”