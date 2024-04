Sosta selvaggia ad Agrigento, oltre 200 multe nel weekend 

Sono oltre duecento le sanzioni elevate nell’ultimo fine settimana ad Agrigento per sosta selvaggia. La metà delle multe riguarda veicoli parcheggiati nei pressi della Valle dei Templi, presa d’assalto per la prima domenica del mese quando l’ingresso è gratuito.

Lo scrive il quotidiano La Sicilia in un’intervista all’assessore alla polizia locale Carmelo Cantone: “Stiamo cercando di riportare l’ordine in città e lavoriamo per contrastare con tutte le nostre forze i comportamenti incivili”.