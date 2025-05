Incidente delle Frecce tricolori a Pantelleria, ferito uno dei piloti 

A Pantelleria nell’incidente all’aeroporto sono stati coinvolti tre aerei delle Frecce tricolori. Uno dei piloti è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe. Un aereo sarebbe andato fuori pista e avrebbe perso una ruota. Un secondo velivolo ha l’ala danneggiata. Secondo una prima ricostruzione dopo lo show sul cielo di Pantelleria in fase di atterraggio un aereo è uscito fuori pista, forse per un problema ad una delle ruote. Sono scattate le sirene d’allarme e sono state attivate le procedura di emergenza. Sono intervenute subito le squadre di soccorso e le forze dell’ordine in pista.

A Pantelleria oggi si svolgeva l’apertura al pubblico del distaccamento dell’Aeronautica militare. La base ha aperto i cancelli facendo visitare l’hangar “Nervi”. L’esibizione delle frecce tricolori era prevista per le 14.30. Non è ancora chiaro se l’incidente sia dovuto a un bird strike o se due velivoli si siano toccati in volo e uno di questi, il terzo gregario destro della formazione, sia caduto al suolo.