Stagione balneare, Confcommercio: “senza i PUDM si rischia il blocco”

La stagione balneare in Sicilia è ormai alle porte, con l’apertura ufficiale di lidi e stabilimenti prevista per il 1° maggio e la chiusura fissata al 31 ottobre. Un appuntamento atteso non solo dagli operatori del settore, ma dall’intero sistema economico e turistico dell’Isola. Tuttavia, per la Provincia di Agrigento, questa stagione si apre all’insegna dell’incertezza.

La quasi totale assenza dei Piani di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUDM) – strumenti indispensabili per la pianificazione delle attività balneari nei comuni costieri – rischia infatti di compromettere l’operatività dell’intero comparto. Unica eccezione virtuosa è il Comune di Menfi, che si distingue per lungimiranza amministrativa, avendo già adempiuto a quanto previsto dalla normativa.

Il rischio concreto è quello di una crisi senza precedenti per uno dei settori strategici dell’economia provinciale, con ricadute gravi sull’occupazione, sul turismo e sulla capacità attrattiva del territorio. Senza PUDM attivi, l’apertura regolare delle attività balneari è fortemente compromessa.

“Le strutture balneari – sottolinea, Gero Niesi, vice presidente vicario di Confcommercio Agrigento – rappresentano un pilastro dell’identità e dello sviluppo locale. Non sono solo attività economiche, ma presidi culturali e sociali. La stagione estiva è un’occasione irrinunciabile per promuovere il territorio e sostenere il tessuto produttivo, che non può essere penalizzato da inerzie amministrative”.

Da qui, l’appello agli amministratori dei comuni costieri della provincia affinché si attivino con urgenza, adottando misure concrete per: