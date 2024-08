Studenti con disabilità, siglati i patti tra il Libero Consorzio e gli enti abilitati 

Sono stati firmati, questa mattina, presso il palazzo della Provincia, in presenza della Dirigente del settore Maria Antonietta Testone, i patti di accreditamento tra il Libero Consorzio Comunale e gli Enti abilitati allo svolgimento dei servizi in favore degli studenti diversamente abili degli istituti superiori della provincia.

I 42 Enti accreditati coprono tutto il territorio della provincia consentendo agli studenti delle scuole superiori, con handicap gravi, di frequentare regolarmente le attività didattiche per l’anno scolastico 2024/2025.

“Auspichiamo – ha detto la dirigente Maria Antonietta Testone – che gli uffici della Regione Siciliana possano erogare, in tempi utili, le risorse necessarie al Libero Consorzio di Agrigento, per far si che gli studenti, possano iniziare l’anno scolastico con l’adeguato supporto necessario attraverso i servizi che migliorano e garantiscono la loro inclusione scolastica”.