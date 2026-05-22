Teatro Pirandello, presentata la nuova stagione teatrale “Echi e Orizzonti”





Un legame profondo tra la memoria storica e le nuove visioni contemporanee definisce l’anima del nuovo cartellone del Teatro Pirandello di Agrigento. È stata presentata questa mattina la stagione teatrale 2026/2027, significativamente intitolata “Echi e Orizzonti – Passato Vivo Futuro in Scena”. La programmazione, firmata per il secondo anno consecutivo dalla direttrice artistica Roberta Torre, si sviluppa attraverso un ricco intreccio tra prosa, musica e danza, portando sul prestigioso palco siciliano grandi interpreti nazionali e produzioni di assoluta eccellenza.

La stagione prenderà ufficialmente il via il fine settimana di sabato 14 e domenica 15 novembre con uno spettacolo inaugurale attualmente in via di definizione. Il primo appuntamento musicale della stagione è invece fissato per sabato 12 e domenica 13 dicembre 2026 con “Lullaby” di Luciana Di Bella e Massimiliano Pace, un suggestivo viaggio sonoro sospeso tra lirica e rock che esplora la dimensione del sogno.

Il nuovo anno si aprirà nel segno della grande tradizione teatrale italiana. Mercoledì 6 e giovedì 7 gennaio, Sergio Rubini proporrà “I Fratelli De Filippo”, un intenso omaggio alla storia umana e artistica di Eduardo e della sua famiglia. Pochi giorni dopo, sabato 9 e domenica 10 gennaio, Francesco Scianna salirà sul palco nella doppia veste di regista e protagonista di “Hospitality Suite”, il celebre testo di Roger Rueff. Il fitto mese di gennaio si chiuderà sabato 23 e domenica 24 con la versione teatrale di “A casa tutti bene”, scritta e diretta da Gabriele Muccino, che vedrà un cast d’eccezione guidato da Fabio Troiano e Anna Galiena.

Febbraio lascerà ampio spazio alla danza internazionale e alla commedia classica. Sabato 13 e domenica 14 febbraio la compagnia Riva&Repele presenterà la coreografia “Dear Son”, mentre mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio Gianfelice Imparato sarà l’interprete del capolavoro di Eduardo Scarpetta “Il medico dei pazzi”, con la regia curata da Leo Muscato.

Il mese di marzo, sabato 13 e domenica 14, vedrà in scena la fantascienza d’autore con “Rur – Rossum’s Universal Robots” di Karel Čapek, nell’adattamento firmato da Ottavio Cappellani e con la regia di Cinzia Maccagnano. Ad aprile il cartellone ospiterà due drammaturgie di forte impatto emotivo e intellettuale: sabato 3 e domenica 4 aprile Nello Mascia interpreterà “La rigenerazione” di Italo Svevo, mentre sabato 10 aprile andrà in scena “Alice in Wandering” di Chiara Callegari e Simone Luglio, uno spettacolo toccante basato su una storia vera legata all’Alzheimer precoce.

La parte finale della stagione, a maggio, renderà omaggio alla grande letteratura e alla storia locale. Sabato 8 e domenica 9 maggio Pamela Villoresi sarà l’assoluta protagonista di “Elettra 1944”, una riscrittura dell’Orestea ambientata nella Roma occupata dai nazisti. Il fine settimana successivo, sabato 15 e domenica 16 maggio, spazio a “Ceneri – L’ultimo viaggio di Pirandello”, un’opera firmata da Marco Savatteri dedicata proprio al drammaturgo agrigentino. La conclusione formale del ricco calendario si terrà sabato 29 e domenica 30 maggio con la prima assoluta dello spettacolo vincitore del “Pirandello Fringe Festival”, a suggellare la vocazione del teatro verso la scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti della scena contemporanea.