Rapina un’anziana nel centro storico di Agrigento, arrestato 50enne 

Un disoccupato cinquantenne agrigentino è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti per avere rapinato un’anziana pensionata nella zona di Santo Spirito, nel centro storico di Agrigento. L’uomo è stato posto ai domiciliari.

I fatti risalgono ad alcuni giorni addietro quando l’indagato, con volto travisato da un cappuccio, ha sorpreso l’ottantenne alle spalle – strattonandola – e portandole via la borsa. All’interno dell’accessorio vi erano circa 200 euro oltre gli effetti personali e i documenti. L’anziana, che per fortuna non è rimasta ferita, si è messa ad urlare richiamando l’attenzione. I poliziotti, una volta intervenuti, si sono messi immediatamente sulle tracce del malvivente che è stato identificato poco dopo. Con i soldi della rapina aveva comprato delle sigarette.