Amministrative, il ministro Salvini: “da Gentile mi aspetto un grande risultato”





“Da Gentile mi aspetto un gran risultato, ovviamente si gioca per vincere, non per partecipare, poi votano gli agrigentini. Sono contento del fatto che la Lega ci sia, che sia determinante e Gentile persona di esperienza e spero che domenica e lunedì votino tanti cittadini di Agrigento decidendo se guardare indietro o avanti”. Cosi il ministro Salvini giunto ad Agrigento per partecipare al comizio conclusivo del candidato sindaco di Agrigento, Luigi Gentile.

Sul fatto che il centrodestra corra separato a questa tornata elettorale, Salvini dice: “saranno gli elettori ad unirlo e penso che l’esperienza di Gentile e la freschezza e il coraggio della Lega siano un bel mix.”

Sul palco a Porta di Ponte per il comizio oltre al candidato Gentile, e al ministro Salvini, sono intervenuti Nuccia Albano, Assessore regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro;Mimmo Turano, Assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale; Luca Sammartino, Vice Presidente della Regione Siciliana e Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea; Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.