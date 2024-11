Teatro Pirandello, successo di pubblico per il “Don Giovanni”

Con la prima della stagione concertistica al Teatro Pirandello, si consolida un’importante sinergia tra due istituzioni culturali di riferimento per il territorio agrigentino: la Fondazione Teatro Pirandello, presieduta da Alessandro Patti, e il Conservatorio di Musica “Toscanini”, diretto da Mariangela Longo. Un legame suggellato in occasione dell’apertura della stagione 2024/25 con il “Don Giovanni” di Mozart.

Alessandro Patti, visibilmente emozionato, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “Stasera si avvia una stagione concertistica che rappresenta un’operazione davvero significativa e non consueta. Due istituzioni pubbliche, il Teatro Pirandello e il Conservatorio Toscanini, hanno deciso di collaborare paritariamente per offrire un prodotto culturale di alto livello, degno della loro storia. Questo è un risultato di cui sono orgoglioso e che rappresenta un’eredità preziosa per chi verrà dopo di noi.”

La direttrice del Conservatorio, Mariangela Longo, ha invece evidenziato la portata della stagione musicale: “Sarà un anno di grande musica e cultura, con oltre 400 musicisti coinvolti, sette grandi artisti internazionali, cinque direttori d’orchestra e tre tipologie di orchestra. Il cartellone, variegato e di altissimo livello, spazia dalla lirica alla sinfonica. Inauguriamo con il Don Giovanni, grazie al maestro Sergio Alapont e alla regista Stefania Bonfadelli. Questa stagione è dedicata alle giovani eccellenze e ai talenti che formiamo, valorizzandoli su questo prestigioso palcoscenico messo a disposizione dal Teatro Pirandello.”

La stagione concertistica 2024/25 si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per Agrigento Capitale Italiana della Cultura e punta anche a rendere omaggio all’Anno Europeo dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, unendo tradizione e innovazione per offrire al pubblico un’esperienza culturale senza precedenti.