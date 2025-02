Tempi d’attesa lunghi per una risonanza magnetica: replica Galletto responsabile del Cup

“Ci giunge notizia di una spiacevole vicenda portata a conoscenza della cittadinanza per il tramite dell’onorevole Carmelo Pace. Lo stesso narra, tramite le sue pagine social, le vicissitudini di una signora, affetta da una grave patologia, alla quale è stato comunicato che l’esame di controllo, necessario al fine del monitoraggio della sua patologia, verrà effettuato nel Gennaio 2026. Partendo dal presupposto che non siamo a conoscenza della storia clinica e personale dell’utente, per cui non ci è possibile avere contezza della situazione, è doveroso chiarire che, dovendoci attenere esclusivamente a quanto narrato dall’onorevole, si tratta di una risonanza magnetica di controllo che pertanto non rientra nelle prestazioni oggetto di abbattimento liste d’attesa né nei percorsi di tutela garantiti per legge da questa Asp”, dichiara il responsabile del Centro Unico Prenotazioni dell’ASP di Agrigento, Maurizio Galletto.

“Da una verifica effettuata in data odierna dalla Cabina Unica di Regia – continua Galletto – possiamo presumibilmente dedurre che la paziente, al momento della prenotazione, abbia rifiutato la prima struttura disponibile ed abbia dunque accettato la data proposta per la struttura da lei richiesta dal momento che ad oggi, la prima data disponibile risulta essere il 21 febbraio 2025 , se si tratta di Rm con mdc, ed Aprile 2025 se si tratta di Rm senza mdc. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, risulta essere virtuosa proprio nell’attività di abbattimento liste d’attesa per ciò che concerne le prestazioni critiche, ed in particolare, per quanto riguarda le Risonanze Magnetiche in primo accesso, che già nel mese di gennaio 2025, sono state totalmente abbattute per l’anno 2024. Per quanto riguarda le prestazioni di controllo, continua Galletto, questa Azienda ha attivato, dal mese di dicembre 2024 un percorso denominato Cur Oncologico, con attivazione di un numero telefonico diretto (0922/407365, attivo dalle 09:00-12:00) dedicato a tutti quei pazienti con esenzione 048 che debbano effettuare una prenotazione di una prestazione di controllo o l’anticipo di una prenotazione già esistente, su indicazione del MMg o dello Specialista Oncologo. Da dad oggi, gli utenti che hanno usufruito del percorso Cur Oncologia sono all’incirca 540, di cui 80% riguarda prenotazioni da effettuare ex novo, ed il restante 20% riguarda anticipi di prenotazioni già effettuate. L’Asp di Agrigento inoltre è la prima Azienda sanitaria Siciliana che ha attivato questo servizio, suscitando l’interesse da parte degli specialisti oncologi di tutta la Regione, fornendo stabilità e sicurezza ai pazienti che, per la loro patologia, sono considerati fragili e perciò meritevoli di particolare attenzione. La stessa attenzione viene rivolta dai Nostri dipendenti della Cabina Unica di Regia tutte le volte in cui vengono a conoscenza di particolari situazioni di utenti che, si rivolgono a loro per la risoluzione di problemi inerenti prenotazioni da effettuare o già effettuate.Ci duole dunque – conclude il dottor Galletto – che l’utente in questione si sia rivolta ad una segreteria politica, non in grado di risolvere questa tipologia di problema, e che non abbia provato a contattarci per trovare insieme una soluzione. Pertanto vogliamo sfruttare questa spiacevole vicenda per far sapere a tutta la cittadinanza che, per qualsiasi problema di specie, può contattare la Cabina Unica di Regia dei tempi d’Attesta (Cur) sita ad Agrigento, al Viale della Vittoria 321. Si coglie inoltre l’occasione per ricordare ai cittadini che è opportuno effettuare la prenotazione nel periodo immediatamente successivo rispetto all’indicazione dello specialista e non a ridosso della successiva visita di controllo”.