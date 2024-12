Terminati i lavori a Villa Galluzzo, sarà luogo di accoglienza e sostegno 

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria con la fornitura degli arredi per la Villa Galluzzo, uno storico edificio in stile Liberty situato nel cuore del centro storico di Agrigento. Questo intervento ha permesso di recuperare completamente l’immobile, destinandolo alla funzione di “comunità alloggio”, come previsto dal progetto originario richiesto dall’Istituto delle Suore di Maria Ausiliatrice e presentato nel 2018 dal Comune di Agrigento durante l’amministrazione Firetto.

Il progetto, finanziato con oltre 530 mila euro dall’Assessorato Regionale alle Politiche Urbane e Abitative, ha portato alla rinascita della villa a partire dal 2020, con il restauro completato nel 2022. Tuttavia, alcune difficoltà amministrative, tra cui una gara andata deserta e l’adeguamento documentale richiesto dal nuovo Codice degli Appalti, hanno ritardato il completamento delle ultime forniture, terminate ora con l’installazione e il collaudo degli arredi per un valore di circa 67 mila euro. Con il collaudo finale, la struttura è finalmente pronta per accogliere attività e iniziative che saranno un riferimento importante per la comunità agrigentina. La nuova “comunità alloggio” rappresenterà un luogo di accoglienza e sostegno, coerente con la missione che le Suore di Maria Ausiliatrice portano avanti con dedizione sul territorio.

L’Assessore ai Lavori Pubblici ha dichiarato: “Concludere questi lavori è stato per gli uffici un impegno significativo, ma sono certo che il risultato ripagherà ogni sforzo. L’opera ad Agrigento delle suore di Maria Ausiliatrice è un dono prezioso, e sono felice che possano continuare a portare avanti la loro missione in uno spazio finalmente adeguato e funzionale.”

Il completamento dei lavori alla Villa Galluzzo segna un ulteriore passo nella valorizzazione del patrimonio storico e sociale della città di Agrigento, restituendo alla comunità un luogo di grande significato architettonico e umano.