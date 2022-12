Tombola della solidarietà ad Agrigento, Vullo: “aspetto tanti agrigentini”

Si svolgerà sabato 17 dicembre alle ore 17.00 all’Auditorium della Scuola Nicolò Gallo per la “Tombola della Solidarietà”, organizzata dalla Juventus Club Valle dei Templi con altre società sportive, fra cui la Pallavolo Aragona, l’Akragas, la Fortitudo Moncada, l’Athena e l’Asd Agrigentum, e che vede coinvolto l’assessore Marco Vullo.

“Invito e sono certo che i cittadini risponderanno copiosamente a questa bella iniziativa”, ha dichiarato Marco Vullo. Quest’anno la tombola di beneficenza sarà interamente digitale grazie all’App Agrigento digital, si potrà scaricare l’applicazione e acquistare le schede. La finalità dell’evento è donare ai Volontari di Strada e al (Centro-Aiuto alla Vita) il ricavato sotto buoni spesa e messo a disposizione di chi si trova in difficoltà per accendere un sorriso a Natale.Ecco perché invito calorosamente gli agrigentini non solo le famiglie dei giovani che fanno attività sportiva ma tutta la città che so che ha un grande cuore ad essere presenti per questa iniziativa che può essere un momento di gioia e divertimento ma che soprattutto ha un fine utilissimo quello di aiutare i meno abbienti. Gli agrigentini sono certo che dimostreranno ancora una volta il loro senso di attaccamento e solidarietà,” conclude Marco Vullo.